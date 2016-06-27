美前财长鲍尔森抨击特朗普 称他会投票给希拉里

路透华盛顿6月24日 - 美国前财长、共和党人鲍尔森（Henry Paulson）称，特朗普当总统是“想都没法想的”，他将会投票给民主党总统参选人希拉里。

越来越多的共和党建制派表示他们不会在11月8日的大选中投票给特朗普，鲍尔森也加入了该行列。

“当涉及到总统问题时，我不会投票给特朗普。”鲍尔森在《华盛顿邮报》的评论文章中写道。鲍尔森在小布什政府时期曾担任美国财长，再之前曾任高盛执行长。

“我会投票给希拉里，希望她能团结美国民众，采取必要的举措来强化我们的经济、我们的环境和我们在世界的地位。”鲍尔森说。

鲍尔森指责特朗普“轻率冒险”，然后在企业失败时对债务矢口否认。

鲍尔森还将矛头对准特朗普对贸易协议的反对立场。鲍尔森称，贸易协议曾为美国创造就业岗位，促进创新和竞争力。

“简而言之，特朗普当总统是想都没法想的。”鲍尔森称。

路透就此寻求置评，特朗普竞选团队没有立即回复。（完）