特朗普同共和党高层会面 商讨党内团结

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿3月31日（记者 Steve Holland/ John Whitesides） - 美国共和党总统参选人特朗普周四意外造访共和党全国委员会（RNC），并举行了闭门会谈。
特朗普在访问结束后表示，他同共和党全国委员会主席普利波斯（Reince Priebus）进行了“很好的会面”，两人讨论了共和党团结问题。
“期待能使党内团结起来。”特朗普在Twitter上说。“这会出现。”
普利波斯称，这次会面是在两天前安排的，两人对共和党7月克利夫兰党代会前的程序等事项进行了讨论。特朗普在共和党总统候选人提名角逐中领先，但也面临在初选中达不到获得总统候选人资格所需的1,237位代表支持的风险，令其或将在7月党代会上与其他党内参选人进行最终对决。
“我们确实谈了团结与合作，还谈了确保我们去克利夫兰并在大会结束时，我们能始终向着同一个方向努力。”普利波斯对Fox NewsChannel说道。
特朗普与共和党全国委员会的关系一度引起争议，在全国委员会为参选人可能在党代会上的对决做准备之际，特朗普最近曾抱怨共和党对他不公平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。