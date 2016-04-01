特朗普同共和党高层会面，商讨党内团结

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月31日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四意外造访共和党全国委员会（RNC），并举行了闭门会谈。
特朗普在访问结束后表示，他同共和党全国委员会主席普利波斯（Reince Priebus）进行了“很好的会面”，两人讨论了共和党团结问题。
“期待能使党内团结起来。”特朗普在Twitter上说。“这会出现。”
普利波斯称，这次会面是在两天前安排的，两人对共和党7月克利夫兰党代会前的程序等事项进行了讨论。特朗普在共和党总统候选人提名角逐中领先，但也面临在初选中达不到获得总统候选人资格所需的1,237位代表支持的风险，令其或将在7月党代会上与其他党内参选人进行最终对决。
“我们确实谈了团结与合作，还谈了确保我们去克利夫兰并在大会结束时，我们能始终向着同一个方向努力。”普利波斯对Fox News Channel说道。
特朗普与共和党全国委员会的关系一度引起争议，在全国委员会为参选人可能在党代会上的对决做准备之际，特朗普最近曾抱怨共和党对他不公平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
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