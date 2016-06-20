特朗普称美国应考虑实施更多种族侧写

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月20日 （记者 Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人特朗普周日称，美国应考虑实施更多种族侧写。此前他被问及是否支持在奥兰多枪击案后加强对美国穆斯林的执法审查。

“我认为侧写是我们作为一个国家将必须开始考虑的东西。”特朗普在哥伦比亚广播公司的《面对全国》（Face the Nation）上表示。

“看看以色列和其他人，他们正在这么做，而且成功了。你们知道我讨厌侧写这个主意，但我们必须开始运用常识。”他被问及是否支持加强对美国穆斯林的侧写时说道。

去年12月一名美国穆斯林及其妻子在加州圣贝纳迪诺枪杀14人后，特朗普对侧写作出类似评论。侧写是对特定人口群体实施额外审查。

特朗普上周在奥兰多枪击案后有关美国穆斯林的言论引发许多共和党人批评。

特朗普周一在一场有关国家安全的演讲中，重申暂时禁止穆斯林进入美国的提议，并提议暂停“被证明有恐怖主义历史的国家”的移民进入美国。

特朗普称，穆斯林社群必须“与执法机构合作，并告发他们了解的坏人”。（完）