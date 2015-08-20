特朗普谈民调：不变的只有我

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透8月19日 - 美国共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）称，说到2016年总统大选前的民调，“唯一不变的只有特朗普”。
民调显示，在17位共和党总统候选人中，地产大亨特朗普支持率居首。
在新罕布什尔州的一次新闻会上，记者问他将谁视作党内最有力的对手，他回答道：“你们知道的，情况不断变化。唯一不变的只有特朗普。”
“他们的支持率上上下下，像悠悠球似的。而我的支持率高企已经挺长时间了，我希望未来还能保持很长时间。”
特朗普表示，看到了有报纸报导说他会对总统竞选感到厌倦。他说：“我不改初衷。我做这些不是白做的，我做这些是为了让美国再次强大。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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