特朗普谈民调：不变的只有我

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月20日 - 美国共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）称，说到2016年总统大选前的民调，“唯一不变的只有特朗普”。

民调显示，在17位共和党总统候选人中，地产大亨特朗普支持率居首。

在新罕布什尔州的一次新闻会上，记者问他将谁视作党内最有力的对手，他回答道：“你们知道的，情况不断变化。唯一不变的只有特朗普。”

“他们的支持率上上下下，像悠悠球似的。而我的支持率高企已经挺长时间了，我希望未来还能保持很长时间。”

特朗普表示，看到了有报纸报道说他会对总统竞选感到厌倦。他说：“我不改初衷。我做这些不是白做的，我做这些是为了让美国再次强大。”（完）