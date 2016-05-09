政治预测网站显示希拉里当选美总统几率大于特朗普

路透纽约5月6日（记者 Anjali Athavaley） - 据政治预测网站PredictIt，美国民主党总统参选人希拉里当选下届总统的几率高于共和党参选人特朗普，但双方差距在本周缩窄。

据PredictIt网站，周五时预测希拉里赢得大选的几率为61%，低于7天前的65%；特朗普的胜算则从34%升至40%。该网站为网络交易平台，用户可以小额资金对未来政治事件下注。

特朗普近日在印地安纳州初选中大获全胜，此后党内仅剩的两位竞争对手克鲁兹和卡西奇双双退选，确立了特朗普在共和党内推定提名人的地位。

特朗普目前将矛头对准希拉里，旨在说服党内人士团结在他身后。周五，特朗普批评希拉里担任国务卿期间用私人电邮处理公务。

PredictIt由美国政治咨询机构Aristotle和新西兰维多利亚大学共同运营，用户均为美国注册选民。

与民调相仿，像PredictIt这样的预测市场未见得能准确预测结果。90天前，其用户认为特朗普赢得大选的几率为20%，从中可以看出特朗普的势头当时被严重低估。（完）