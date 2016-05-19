特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安

路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。

美国若坚持重新谈判《巴黎协议》可能使195个国家费尽周章达成的妥协付之东流。

“《巴黎协议》对美国的益处与其对任何其他国家的益处一样大。”马绍尔群岛共和国外长兼气候变化大使托尼·德布鲁姆（Tony de Brum）说道。

“寻求破坏这个协定不仅可能威胁美国经济、破坏美国环境、削弱美国安全，亦可能对全人类造成重大损害。”他说道。

特朗普周二告诉路透，他“不喜欢”《巴黎协议》。

特朗普称，中国和其他国家不会遵守这个“片面的”协定。

“我会非常认真地审视协定，我至少将重新谈判这些协议。我可能至少会做一些别的。”他说道。

特朗普曾称，他认为全球变暖是中国捏造的概念，为的是损害美国企业的竞争力。

在德国波恩开会商讨如何实施《巴黎协议》的政府官员对特朗普的言论表示担忧，但怀疑他是否会采取认真的行动。

这是由于《巴黎协议》并未对美国施加实际限制--协定允许所有国家自主确定各自抗击气候变化的行动。美国总统奥巴马承诺到2025年减少排放，但其继任者们若不遵守他的承诺不会面临惩罚，这意味着他们鲜有动力去挑战《巴黎协议》。（完）