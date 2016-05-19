特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安

（更正）世界空气最差10个城市：四个在印度
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
美国若坚持重新谈判《巴黎协议》可能使195个国家费尽周章达成的妥协付之东流。
“《巴黎协议》对美国的益处与其对任何其他国家的益处一样大。”马绍尔群岛共和国外长兼气候变化大使托尼·德布鲁姆（Tony de Brum）说道。
“寻求破坏这个协定不仅可能威胁美国经济、破坏美国环境、削弱美国安全，亦可能对全人类造成重大损害。”他说道。
特朗普周二告诉路透，他“不喜欢”《巴黎协议》。
特朗普称，中国和其他国家不会遵守这个“片面的”协定。
“我会非常认真地审视协定，我至少将重新谈判这些协议。我可能至少会做一些别的。”他说道。
特朗普曾称，他认为全球变暖是中国捏造的概念，为的是损害美国企业的竞争力。
在德国波恩开会商讨如何实施《巴黎协议》的政府官员对特朗普的言论表示担忧，但怀疑他是否会采取认真的行动。
这是由于《巴黎协议》并未对美国施加实际限制--协定允许所有国家自主确定各自抗击气候变化的行动。美国总统奥巴马承诺到2025年减少排放，但其继任者们若不遵守他的承诺不会面临惩罚，这意味着他们鲜有动力去挑战《巴黎协议》。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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