特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
美国若坚持重新谈判《巴黎协议》可能使195个国家费尽周章达成的妥协付之东流。
“《巴黎协议》对美国的益处与其对任何其他国家的益处一样大。”马绍尔群岛共和国外长兼气候变化大使托尼·德布鲁姆（Tony de Brum）说道。
“寻求破坏这个协定不仅可能威胁美国经济、破坏美国环境、削弱美国安全，亦可能对全人类造成重大损害。”他说道。
特朗普周二告诉路透，他“不喜欢”《巴黎协议》。
特朗普称，中国和其他国家不会遵守这个“片面的”协定。
“我会非常认真地审视协定，我至少将重新谈判这些协议。我可能至少会做一些别的。”他说道。
特朗普曾称，他认为全球变暖是中国捏造的概念，为的是损害美国企业的竞争力。
在德国波恩开会商讨如何实施《巴黎协议》的政府官员对特朗普的言论表示担忧，但怀疑他是否会采取认真的行动。
这是由于《巴黎协议》并未对美国施加实际限制--协定允许所有国家自主确定各自抗击气候变化的行动。美国总统奥巴马承诺到2025年减少排放，但其继任者们若不遵守他的承诺不会面临惩罚，这意味着他们鲜有动力去挑战《巴黎协议》。(完)
编译 刘珞焱 审校 王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f