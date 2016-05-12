特朗普拒绝公布纳税情况 罗姆尼批评其不配当候选人

路透华盛顿5月11日 - 美国共和党前总统候选人罗姆尼周三抨击特朗普拒绝公布其纳税申报单，称唯一解释是文件中另有隐情。

“一位现代社会的总统提名人选拒绝向选民公布纳税申报单，这是不够格的表现。”罗姆尼在Facebook上写道。

“特朗普先生拒绝公布其纳税申报单，只有一个合乎逻辑的解释：里面有‘出人意料的事’。”罗姆尼说道。“鉴于特朗普先生对他过往的其他缺点泰然处之的态度，我们只能猜想其所含隐情规模非同寻常。”

特朗普曾称，将在审计完成后公布其纳税申报单。（完）