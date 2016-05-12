特朗普拒绝公布纳税情况 罗姆尼批评其不配当候选人

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透华盛顿5月11日 - 美国共和党前总统候选人罗姆尼周三抨击特朗普拒绝公布其纳税申报单，称唯一解释是文件中另有隐情。
“一位现代社会的总统提名人选拒绝向选民公布纳税申报单，这是不够格的表现。”罗姆尼在Facebook上写道。
“特朗普先生拒绝公布其纳税申报单，只有一个合乎逻辑的解释：里面有‘出人意料的事’。”罗姆尼说道。“鉴于特朗普先生对他过往的其他缺点泰然处之的态度，我们只能猜想其所含隐情规模非同寻常。”
特朗普曾称，将在审计完成后公布其纳税申报单。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。