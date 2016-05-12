特朗普拒绝公布纳税情况 罗姆尼批评其不配当候选人

挪威经济：挪威财长称英国退欧和美国政治不确定性给该国经济带来风险
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月11日 - 美国共和党前总统候选人罗姆尼周三抨击特朗普拒绝公布其纳税申报单，称唯一解释是文件中另有隐情。
“一位现代社会的总统提名人选拒绝向选民公布纳税申报单，这是不够格的表现，”罗姆尼在Facebook上写道。
“特朗普先生拒绝公布其纳税申报单，只有一个合乎逻辑的解释：里面有‘出人意料的事’，”罗姆尼说道，“鉴于特朗普先生对他过往的其他缺点泰然处之的态度，我们只能猜想其所含隐情规模非同寻常。”
特朗普曾称，将在审计完成后公布其纳税申报单。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26
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