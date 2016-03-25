来自俄罗斯的激赏：克里姆林宫缘何力挺特朗普

路透莫斯科3月24日 （记者 Andrew Osborn） - 特朗普是一位勇敢与特立独行的亲俄政治人士，他若当选，或可结束美国的对外战争，甚至解除对俄罗斯的制裁。相比之下，希拉里却是蒙受军工行业恩惠的好战分子。

俄罗斯官方电视台的上述言论，毫无疑问地表明俄罗斯在支持哪位美国总统参选人：“唐纳德·特朗普。”

俄总统普京的发言人本月罕见地对一则特朗普竞选广告提出批评，视频中希拉里维护美国利益的预期形象成了普京的笑料。但官员和分析师称，克里姆林宫仍认为特朗普是更加出色的最佳总统人选。

普京曾称赞特朗普“非常有才华”。俄罗斯一名议会官员也曾表示，特朗普将当之无愧地赢得美国2015“年度人物”的头衔。

俄罗斯周播电视节目Vesti Nedeli的主持人Dmitry Kiselyov本月称，美国共和党精英阶层与民主党人已达成挫败特朗普的秘密协议，而这部分归因于特朗普同情俄罗斯。

“特朗普不适合共和党，”Kiselyov对观众表示。“他们经常拿俄罗斯吓唬民众，以（在他们自己之间）瓜分国家预算。但特朗普已准备好找到与普京的共同语言。所以他们不需要特朗普，甚至将他视为危险人物 。”

一些专家称，俄罗斯喜欢特朗普，是因普京认为若特朗普当选，美国将奉行孤立主义政策，俄罗斯便可随心所欲。

“克林姆林宫简直不敢相信自己的运气，”驻在莫斯科的独立政治分析师Konstantin von Eggert称。Eggert认为奥巴马政府对俄罗斯的反击不够有力。

“对他们来说，总统奥巴马与（国务卿）克里已是‘梦之队’了，但现在他们甚至可能拥有一个更好的选项；这个人认为美国应与全球其他地方毫无瓜葛。”

俄罗斯英语电视台今日俄罗斯（RT）称其未支持任何一位美国总统参选人。但这家电视台曾表示，特朗普“与众不同、没有从政经验”，暗示特朗普代表了美国选民的普遍意愿，而阴险的美国当权派人士却想从中破坏。

“如果政治体制内人士使自己与普遍民意相左，美国的选举还能被称为名副其实的民主么？”RT旗舰谈话节目CrossTalk的美国主持人Peter Lavelle表示。“如此一来，数以百万计的选民将被剥夺选举权。”

特朗普接受美国国防情报局前局长迈克尔·弗林（Michael Flynn）提供的外交政策建议。弗林倡议与俄罗斯改善关系，并在去年12月RT电视台10周年的庆典晚宴上与普京同桌进餐。

特朗普曾称，普京是可与之和睦相处的强有力的领导人。特朗普亦支持俄罗斯空袭叙利亚。这让特朗普赢得了俄罗斯方面的好感。

英国一名法官1月裁定，普京“很可能”曾授权在伦敦谋杀克格勃前特工亚历山大·利特维年科（Alexander Litvinenko）。特朗普就此表示，他认为“没有证据”表明普京有罪。

“首先，他说他没做。许多人也说不是他。所以谁知道是谁干的呢？特朗普说道。

特朗普本周称，美国应减少对北约的资金支持。俄罗斯外交部发言人称，特朗普的言论表明北约面临危机。

“过去两年里，我们从西方报纸上看到的和从电视里听到的一切都是对俄罗斯的尖锐批评，”驻莫斯科的美俄关系专家Victoria Zhuravleva对路透表示。

“所以当你听到一些不那么尖锐、甚至较为友好的声音时，就会想：‘谢天谢地，我们还有可与之对话的人：唐纳德·特朗普’”。

Zhuravleva称，特朗普与普京相似，“都是头脑开明、务实，想到什么就说什么”。（完）