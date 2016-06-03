美众议长瑞安宣布支持特朗普

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月2日（记者 Steve Holland/Susan Cornwell） - 美国众议院议长、共和党人瑞安结束了长期的思考过程，周四表示支持特朗普。这是朝团结共和党忠诚分子以支持特朗普迈进的一步。
出于对特朗普好战言论以及其在贸易、移民等问题上与共和党正统派相左等担忧，瑞安一直不愿表态支持特朗普。
瑞安在家乡威斯康辛州的报纸《Janesville Gazette》发表的专栏文章中宣布支持特朗普。
瑞安在文章中并没有使用“背书”一词。但他的发言人巴克（Brendan Buck）澄清，应当将瑞安此举视为背书举动。
瑞安曾此前数次批评特朗普，包括批评特朗普去年12月提出的暂时性禁止穆斯林进入美国的提议。
特朗普发贴回应称：“得到瑞安的背书和支持，真是太好了！我们将共同努力让美国再次伟大！”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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