美众议长瑞安宣布支持特朗普

路透华盛顿6月2日（记者 Steve Holland/Susan Cornwell） - 美国众议院议长、共和党人瑞安结束了长期的思考过程，周四表示支持特朗普。这是朝团结共和党忠诚分子以支持特朗普迈进的一步。

出于对特朗普好战言论以及其在贸易、移民等问题上与共和党正统派相左等担忧，瑞安一直不愿表态支持特朗普。

瑞安在家乡威斯康辛州的报纸《Janesville Gazette》发表的专栏文章中宣布支持特朗普。

瑞安在文章中并没有使用“背书”一词。但他的发言人巴克（Brendan Buck）澄清，应当将瑞安此举视为背书举动。

瑞安曾此前数次批评特朗普，包括批评特朗普去年12月提出的暂时性禁止穆斯林进入美国的提议。

特朗普发贴回应称：“得到瑞安的背书和支持，真是太好了！我们将共同努力让美国再次伟大！”（完）