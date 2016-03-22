特朗普的姐姐收到恐吓信 FBI及特勤局进行调查--报导

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透3月21日 - 据NBC News报导，美国有关部门正在对共和党总统参选人特朗普的姐姐玛丽安娜·特朗普·巴里（Maryanne Trump Barry）收到的恐吓信进行调查。
NBC News费城分部周日晚援引了解调查情况的消息人士称，巴里上周五收到恐吓信。巴里现年78岁，是费城的联邦上诉法院法官。
纽约警方官员上周五称，有关部门正在对特朗普的儿子艾瑞克·特朗普（Eric Trump）收到的恐吓信进行调查。艾瑞克·特朗普收到的恐吓信内装有颗粒状物质。
美国联邦调查局（FBI）及特勤局正在调查特朗普的姐姐收到的恐吓信。消息人士对NBC称，信件内未装有白色粉末，但有要求特朗普退选的威胁信息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。