特朗普的姐姐收到恐吓信 FBI及特勤局进行调查--报导

路透3月21日 - 据NBC News报导，美国有关部门正在对共和党总统参选人特朗普的姐姐玛丽安娜·特朗普·巴里（Maryanne Trump Barry）收到的恐吓信进行调查。

NBC News费城分部周日晚援引了解调查情况的消息人士称，巴里上周五收到恐吓信。巴里现年78岁，是费城的联邦上诉法院法官。

纽约警方官员上周五称，有关部门正在对特朗普的儿子艾瑞克·特朗普（Eric Trump）收到的恐吓信进行调查。艾瑞克·特朗普收到的恐吓信内装有颗粒状物质。

美国联邦调查局（FBI）及特勤局正在调查特朗普的姐姐收到的恐吓信。消息人士对NBC称，信件内未装有白色粉末，但有要求特朗普退选的威胁信息。（完）