特朗普宣称喜欢“受教育程度低的人” 引发社交媒体热议

路透2月24日 （记者 Melissa Fares/Gina Cherelus） - 美国总统参选人特朗普拿下内华达州初选后宣称“我爱受教育程度低的人”，此言周三在社交媒体引发热议，有人认为特朗普语出惊人，有人认为特朗普的话遭到断章取义。

周二以较大优势拿下内华达州党团初选后，特朗普在胜选演讲中说出扶助他获胜的团体名字：“我们赢得了年轻人的支持。我们赢得了老年人的支持。受过良好教育的人支持我们。受教育程度低的人也支持我们。我爱受教育程度低的人。”

“我爱受教育程度低的人”周三晚已成社交媒体热门话题。据社交媒体分析公司Zoomph，这句话在Twitter上每分钟被提及约15次。

“按照现代标准，我受教育程度低，我觉得特朗普是美国的一个威胁，”Twitter用户Aaron Camp(@AaronApolloCamp)写道。

另一位Twitter用户Kat(@VTweddingPhoto)写道，“对于共和党与我们美国人来说，这都是令人难堪的事情。全世界再一次大笑。”

也有很多人称，特朗普的话遭到了断章取义，因为特朗普也说获得了“高学历人士”的支持。（完）