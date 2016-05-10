特朗普收回对富人加税持开放态度的言论

路透华盛顿5月9日 （记者 Doina Chiacu/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人特朗普周一收回有关对富人加税持开放态度的言论，并改称富人获得的减税可能会比他原先提议的少。

特朗普周日称，在其税收政策提议经与国会谈判后，对富人的征税可能“上升”。此言似乎与共和党传统上支持对所有收入水平群体减税的态度背道而驰。

特朗普周一称，他并非暗示他愿意向收入较高的群体征收较当前更高的税，而是指可能对他自己的税收政策提议进行调整。

“我可能不得不向富人加税--我不会允许向中产阶加税，”特朗普在美国有线电视新闻网（CNN）上表示。“现在，如果我向富人加税，那意味着他们的纳税仍然会比现在少。我谈论的是在我（原来）税收提议的基础上加税。”

特朗普去年9月发布一项税收提议，其中包括为企业和家庭提供广泛的税收优惠。他提议将现行最高所得税税率由39.6%降至25%。

特朗普周一称，降低中产阶级和企业的税负是他的优先考虑。

“我谈论的不是加税。我谈论的是极大的减税好吗？”特朗普通过《福克斯商业新闻网》表示。特朗普称，他的提议通常会在与国会谈判后发生改变，但他致力于减税。（完）