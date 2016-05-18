特朗普再次披露身家 称净资产超100亿美元

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿5月17日（记者 Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普的竞选团队周二称，特朗普提交了新的个人财务信息披露表，对其超过100亿美元的净资产进行了详细说明。
到目前为止，特朗普一直拒绝公布报税表，因此招致民主党总统参选人希拉里的抨击。美国总统参选人通常都公布报税表。
特朗普提交的该个人财务信息表格，与他去年宣布参选后不久提交的表格相同。批评人士认为，特朗普在这些表格中虚报了他的净资产，特朗普的报税材料将会提供关于他身家的更准确的情况。
“我缔造了一家了不起的公司，慢慢拥有了一个最棒的房地产资产投资组合，其中许多被认为是属于世界上最好的、最具代表性的地产。”特朗普在关于其财务报表的声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。