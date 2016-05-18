特朗普再次披露身家 称净资产超100亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月18日（记者 Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普的竞选团队周二称，特朗普提交了新的个人财务信息披露表，对其超过100亿美元的净资产进行了详细说明。

到目前为止，特朗普一直拒绝公布报税表，因此招致民主党总统参选人希拉里的抨击。美国总统参选人通常都公布报税表。

特朗普提交的该个人财务信息表格，与他去年宣布参选后不久提交的表格相同。批评人士认为，特朗普在这些表格中虚报了他的净资产，特朗普的报税材料将会提供关于他身家的更准确的情况。

“我缔造了一家了不起的公司，慢慢拥有了一个最棒的房地产资产投资组合，其中许多被认为是属于世界上最好的、最具代表性的地产。”特朗普在关于其财务报表的声明中称。(完)