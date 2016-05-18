特朗普再次披露身家 称净资产超100亿美元

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月18日（记者 Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普的竞选团队周二称，特朗普提交了新的个人财务信息披露表，对其超过100亿美元的净资产进行了详细说明。
到目前为止，特朗普一直拒绝公布报税表，因此招致民主党总统参选人希拉里的抨击。美国总统参选人通常都公布报税表。
特朗普提交的该个人财务信息表格，与他去年宣布参选后不久提交的表格相同。批评人士认为，特朗普在这些表格中虚报了他的净资产，特朗普的报税材料将会提供关于他身家的更准确的情况。
“我缔造了一家了不起的公司，慢慢拥有了一个最棒的房地产资产投资组合，其中许多被认为是属于世界上最好的、最具代表性的地产。”特朗普在关于其财务报表的声明中称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。