特朗普称科技业出现危险的金融泡沫 硅谷人士报以嘲讽

路透旧金山5月17日 （记者 Heather Somerville） - 美国共和党总统参选人特朗普周二警告称，一个危险的金融泡沫已在科技业形成。对此硅谷人士集体报以嘲讽。

特朗普接受路透采访称，从未盈利的科技初创企业的股票却能以非常高的价格交易，并将之与2007年过热的股市相比。

“有些企业从未赚钱、概念也糟糕，但却拥有数以十亿美元计的估值，所以那种情形又来了。”特朗普说道。

据风险资本研究企业CB Insights，“独角兽”公司的数量已飙升至163家，许多科技业观察人士因此一再警告科技业的泡沫。“独角兽”公司指估值在10亿美元及以上的未上市企业。

所以在硅谷企业家与风险投资人看来，特朗普此言毫无新意。投资人和其他人纷纷在Twitter上留言嘲弄特朗普，将他的竞选口号“让美国再次伟大！”改成“让泡沫再次伟大”。

“终于有人说出来了。”知名风投企业Andreessen Horowitz的普通合伙人Marc Andreessen在Twitter上带着嘲讽意味地写道。

特朗普在采访中称，初创企业今天获得的高估值让他想起2007年的情形，当时过热的地产市场帮助推升美国股票估值至不可持续的水平，之后泡沫破灭。

“（美国）股市非常奇怪，”特朗普说道。“看看这些概念和企业（基本面）如此弱的科技股票，而它们的估值这么高。我会说那种情形会再次发生吗？我认为有可能。”

对特朗普有关所有科技企业都在烧钱、且估值过高的概括说法，一些初创企业的创始人并不认同；当然许多这些企业是这样的，而且过去数个月出现了股市修正，已开始对多年来的投资过热进行纠正。

但其他公司继续成功筹资并开始盈利。

“迄今为止，他口中一直冒出愚蠢的观点，而且这些观点似乎越来越愚蠢了。”企业家、斯坦福大学研究员Vivek Wadhwa告诉路透。（完）