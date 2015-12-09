联合国官员痛斥特朗普禁止穆斯林入境言论“不负责任”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透联合国12月8日 - 联合国人权事务高级专员扎伊德·拉阿德·侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）周二称，美国共和党总统参选人特朗普（Donald Trump）关于禁止所有穆斯林进入美国的提议“不负责任”，对“伊斯兰国”武装反而有利。
特朗普作此番提议时，将其与美国二战时拘押日裔美国人等做法相提并论。
侯赛因告诉记者：“显然，大家痛恨那些犯下暴行、杀害平民的人，但如果无辜的人因此被连累，这就成了双重悲剧。”
“（特朗普）这种提议不负责任，有利于极端主义者，却伤害到绝大多数的普通穆斯林，而普通穆斯林本身也被极端主义团体视为袭击目标。”
他说：“如果这种言论和狂热思潮升级，并压倒冷静的、理性的思维，那些人（穆斯林）将被殃及。最起码的，作为寻求竞逐公职的人，理应充分了解历史经验以及那些人的境遇。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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