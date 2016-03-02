诺奖得主略萨称特朗普是“小丑与种族主义者”

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里3月1日 - 秘鲁作家、诺贝尔文学奖得主马里奥·巴尔加斯·略萨（Mario Vargas Llosa）周二称，特朗普是“小丑”和“种族主义者”，若选他当候选人，美国共和党无疑会在大选中落败。
“他是美国的一个威胁，”略萨表示。略萨曾以中右翼候选人的身份参加1990年的秘鲁总统大选。
“美国对全球其他地方太过重要，不能让像特朗普先生这样的小丑、煽动家与种族主义者入主白宫，”他在马德里的新书发布会上表示。
共和党参选人领跑者特朗普称，他希望在美国与墨西哥边境修筑一道墙，并驱逐1,100万非法移民。特朗普亦在去年6月启动竞选活动时称，墨西哥移民是强奸犯和毒贩。
略萨称，特朗普“看似不可阻挡”的竞选将使民主党再次赢得总统选举。
“如果共和党的总统候选人是特朗普，那希拉里无疑会获得大胜，”他说道。
79岁的略萨2010年获得诺贝尔文学奖，现主要居住于马德里。他的著作包括《城市与狗》（The Time of the Hero）。《城市与狗》探讨了拉丁美洲的政治权力架构。（完）
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