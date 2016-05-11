特朗普称潜在竞选搭档人选已缩减至五六人--美联社

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月10日 - 美联社周二报导称，美国共和党总统参选人特朗普表示，他已经将可能出任其竞选搭档的人选缩减到五、六位有经验的政治家。
特朗普在接受美联社采访时称，他没有排除挑选新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）的可能性。克里斯蒂曾是特朗普的竞争对手，现在转而支持特朗普竞选。
“我有一份自己看好的人员名单，”报导援引特朗普的话称。他还表示，希望自己的竞选搭档拥有政治经验，以便在他若如愿当选总统后，能够在“立法和政府事务”方面提供帮助。
据美联社报导，特朗普表示选择曾出任公职的人选将有利于简化背景审核，这部分因为选民和新闻媒体对其已经很了解，且政府在一定程度上也进行过审查。
“他们多半都已经在过去20年里接受过审查。”美联社援引特朗普的说法称。
特朗普竞选团队的一名助理周二称，竞选经理勒万多斯基（Corey Lewandowski）牵头负责为特朗普挑选竞选搭档人选。
美联社的报导引述特朗普的话称，该审核小组人员还包括前竞选对手本·卡森和特朗普本人。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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