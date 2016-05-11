特朗普称潜在竞选搭档人选已缩减至五六人--美联社

路透华盛顿5月10日 - 美联社周二报导称，美国共和党总统参选人特朗普表示，他已经将可能出任其竞选搭档的人选缩减到五、六位有经验的政治家。

特朗普在接受美联社采访时称，他没有排除挑选新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）的可能性。克里斯蒂曾是特朗普的竞争对手，现在转而支持特朗普竞选。

“我有一份自己看好的人员名单，”报导援引特朗普的话称。他还表示，希望自己的竞选搭档拥有政治经验，以便在他若如愿当选总统后，能够在“立法和政府事务”方面提供帮助。

据美联社报导，特朗普表示选择曾出任公职的人选将有利于简化背景审核，这部分因为选民和新闻媒体对其已经很了解，且政府在一定程度上也进行过审查。

“他们多半都已经在过去20年里接受过审查。”美联社援引特朗普的说法称。

特朗普竞选团队的一名助理周二称，竞选经理勒万多斯基（Corey Lewandowski）牵头负责为特朗普挑选竞选搭档人选。

美联社的报导引述特朗普的话称，该审核小组人员还包括前竞选对手本·卡森和特朗普本人。（完）