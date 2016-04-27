特朗普横扫美国东北五州初选 希拉里大胜桑德斯

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透纽约/费城4月26日 （记者 Luciana Lopez/Amanda Becker） - 美国共和党总统参选人特朗普周二横扫东北五州初选，离锁定党内提名再近一步。
特朗普击败对手卡西奇和克鲁兹，拿下宾夕法尼亚州、马里兰州、康涅狄格州、罗德岛州和特拉华州的初选，领先的幅度堪比一周前他在家乡纽约州初选的表现。
民主党参选人领跑者希拉里击败对手桑德斯，拿下马里兰州、特拉华州、宾夕法尼亚州和康涅狄格州的初选胜利。
但令人意外的是，桑德斯预计已赢得罗德岛州的初选。
特朗普在纽约特朗普大厦举行的新闻发布会上称，克鲁兹与卡西奇是时候退出共和党初选了，这样共和党方能开始团结在他身后，迎接11月8日的总统大选。
“我认为自己已是推定的候选人，”他说道。“就我而言，此事已结束。”
对于共和党人来说，此次东北五州的初选角逐可能使下周在印第安纳州的初选变得至关重要。特朗普在印第安纳州支持率小幅领先，并得到了印第安纳大学前篮球教练Bobby Knight的支持。
希拉里在费城发表胜选演讲，其中对特朗普的指责予以反击。后者称希拉里寻求成为美国首位女总统，于是试图“打女性牌”。
“如果为女性争取医疗、带薪家庭假期和同工同酬是打女性牌，那就把我算在里面好了。”她在人群的欢呼声中说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。