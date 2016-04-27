特朗普横扫美国东北五州初选 希拉里大胜桑德斯

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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路透纽约/费城4月26日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二横扫东北五州初选，离锁定党内提名再近一步。
特朗普击败对手卡西奇和克鲁兹，拿下宾夕法尼亚州、马里兰州、康涅狄格州、罗德岛州和特拉华州的初选，领先的幅度堪比一周前他在家乡纽约州初选的表现。
民主党参选人领跑者希拉里击败对手桑德斯，拿下马里兰州、特拉华州、宾夕法尼亚州和康涅狄格州的初选胜利。
但令人意外的是，桑德斯预计已赢得罗德岛州的初选。
特朗普在纽约特朗普大厦举行的新闻发布会上称，克鲁兹与卡西奇是时候退出共和党初选了，这样共和党方能开始团结在他身后，迎接11月8日的总统大选。
“我认为自己已是推定的候选人，”他说道。“就我而言，此事已结束。”
对于共和党人来说，此次东北五州的初选角逐可能使下周在印第安纳州的初选变得至关重要。特朗普在印第安纳州支持率小幅领先，并得到了印第安纳大学前篮球教练Bobby Knight的支持。
希拉里在费城发表胜选演讲，其中对特朗普的指责予以反击。后者称希拉里寻求成为美国首位女总统，于是试图“打女性牌”。
“如果为女性争取医疗、带薪家庭假期和同工同酬是打女性牌，那就把我算在里面好了。”她在人群的欢呼声中说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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