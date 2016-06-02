洛杉矶前市长组建政治行动委员会 阻击特朗普竞选

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州萨克拉门托6月1日 - 美国洛杉矶前市长安东尼奥·维拉戈沙（Antonio Villaraigosa）周三称，他已组建一个政治行动委员会，并开始筹资，以帮助在有大量拉丁裔移民人口的关键州阻击共和党推定总统候选人特朗普的竞选。
“从现在开始到11月，我将全力以赴阻击特朗普。”维拉戈沙在电话会议上对记者表示。
维拉戈沙称特朗普是一个种族主义者和厌女主义者。维拉戈沙称，他组建的委员会名为“建桥，勿筑墙”（Building Bridges, Not Walls），将致力于在加州、亚利桑那州、内华达州和佛罗里达州组织移民反对特朗普的竞选活动。
维拉戈沙称，他自己向委员会捐献了1,000美元，该委员会将寻求捐款为其活动筹资。
维拉戈沙是民主党人，2005年至2013年曾任洛杉矶市市长，并曾任加州议会众议院议长。他或许是加州最知名的拉丁裔领袖，他曾表示考虑参加2018年加州州长竞选。
特朗普的竞选团队没有立即回应置评请求。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。