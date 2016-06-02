洛杉矶前市长组建政治行动委员会 阻击特朗普竞选

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州萨克拉门托6月1日 - 美国洛杉矶前市长安东尼奥·维拉戈沙（Antonio Villaraigosa）周三称，他已组建一个政治行动委员会，并开始筹资，以帮助在有大量拉丁裔移民人口的关键州阻击共和党推定总统候选人特朗普的竞选。

“从现在开始到11月，我将全力以赴阻击特朗普。”维拉戈沙在电话会议上对记者表示。

维拉戈沙称特朗普是一个种族主义者和厌女主义者。维拉戈沙称，他组建的委员会名为“建桥，勿筑墙”（Building Bridges, Not Walls），将致力于在加州、亚利桑那州、内华达州和佛罗里达州组织移民反对特朗普的竞选活动。

维拉戈沙称，他自己向委员会捐献了1,000美元，该委员会将寻求捐款为其活动筹资。

维拉戈沙是民主党人，2005年至2013年曾任洛杉矶市市长，并曾任加州议会众议院议长。他或许是加州最知名的拉丁裔领袖，他曾表示考虑参加2018年加州州长竞选。

特朗普的竞选团队没有立即回应置评请求。(完)