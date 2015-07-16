美国总统候选人特朗普宣称坐拥100亿美元净资产

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月15日 - 美国共和党总统候选人、地产大亨特朗普（Donald Trump）周三宣称其资产净值已超过100亿美元，并夸耀称竞选财务监管机构难以应付像他这么富有的人。

特朗普称100亿美元是他向联邦选举委员会申报的数字，而他上月宣布参选时宣布其身家为90亿美元。

特朗普宣布参选后的一些言论颇具争议，他曾称许多墨西哥移民是强奸犯，一些大企业因此与其撇清干系。

但特朗普的民意支持率大幅上升。萨福克大学/《今日美国》周二发布的一项民调结果显示，特朗普的支持率在共和党候选人中领先。

多年来特朗普的资产净值一直饱受猜测和争议。特朗普曾起诉一位作家，后者在书中对特朗普财富的估值远低于特朗普自己的说法。

特朗普在声明中称，联邦选举委员会的程序不足以反映出他的财富。

“该报告不是为像特朗普先生这样拥有巨额财富的人设计的。”声明称。

声明中举例称，他要申报一栋价值15亿美元的建筑物所有权，但只能勾选“5,000万美元或更多”选项。

联邦选举委员会则称，无法证实或否认特朗普已提交财务申报。

密切追踪特朗普财富的《福布斯》杂志称特朗普夸大了他的资产净值，该杂志估计其资产净值为40亿美元。（完）