综述：特朗普意外击败希拉里当选美国总统 终结民主党八年执政

路透11月9日 - 美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

特朗普是一名富有的房地产开发商、电视真人秀主持人，借助公众对美国政坛圈内人士的不满，特朗普击败了履历熠熠生辉的希拉里。希拉里的头衔包括前第一夫人、美国参议员和国务卿。

因担心特朗普胜选可能带来经济和全球不确定性，投资者全面逃离股票等风险资产。海外市场交易中，标准普尔500指数期货跌5%并触及跌停，在周三美国股市常规交易时段之前不能再下跌。

截至0740GMT特朗普至少获得277张选举人票，赢得美国总统大选，领先希拉里59票。

美国有线电视新闻网(CNN)报道称，希拉里打电话给特朗普，承认败选。

稍早前，希拉里竞选团队主席John Podesta让聚集在竞选集会处的希拉里支持者回家去。“一些州票数太接近，难分胜负，所以今天晚上我们没有更多的话要说了，”他说。

这场选战极为紧绷，先前民调预测希拉里将胜出，但特朗普赢得一批未受大学教育白人劳工阶层的核心选民强烈支持。

他的胜利在国内外引发各界对美国的疑问。他的政见承诺将带领美国走向一条更封闭并带有保护主义色彩的“美国优先”路线。他誓言，凡是出走海外的美国企业，出口到美国的商品将被课征35%的关税。

两位候选人的民意支持率都属于历史低水准，许多选民认为这场选举是在两个糟糕的选择中作出决定。

70岁的特朗普将创下首次上任总统的最高龄纪录。这场选战充满攻讦及分裂言论，选战焦点集中在候选人的人格，以及是否能够信任他们担任美国第45届总统的问题上。

这是特朗普首次竞选公职，他将如何与国会进行合作仍有待观察。在竞选活动中，特朗普成为激烈反对的目标，反对声音不仅来自民主党，也包括特朗普自身政党的许多人。

电视媒体估计共和党将仍掌控众议院。在参议院，共和党意外以强硬姿态维护其多数派优势。

特朗普17个月之前展开竞选，经受住了多次重击，其中很多次是自己造成的，包括他在2005年发表有关女性的猥琐言论的一段视频在10月被曝光。他随后对此致歉，但几天后有几位女性站出来说特朗普曾经对她们有不当行为，特朗普否认了这些指控。在三场总统竞选辩论中，外界认定特朗普均败给希拉里。

**吹捧商业才能**

特朗普在竞选时曾表示，借助他的个性、谈判技巧和商业才能，能够让美国再次变得强大。他提出，禁止饱受战火创伤的中东国家的民众进入美国。

他多变的性格以及独创一格的提议惹怒众多人，包括穆斯林、残疾人、共和党参议员麦凯恩、福克斯新闻主播Megyn Kelly、一名阵亡美军穆斯林士兵的家人、一名环球小姐获胜者以及一位墨西哥裔联邦法官等等。

在他的整个竞选中，尤其是在共和党全国大会上被提名后的演讲中，特朗普描述了一个黑暗的美国，称美国遭到中国、墨西哥、俄罗斯和伊斯兰国的钳制。他说，美国梦已死，已经被恶毒的商业利益以及腐败的政治家所扼杀，他可以使美国梦复活。

他提出模糊的计划，从中国赢得经济让步，在美国南部与墨西哥边境建设高墙阻止无证移民进入，并且用移民往家汇款的税金来支付。

墨西哥披索暴跌至纪录最低水准。该货币已成为大选人气的试金石，因为特朗普威胁称将撕毁与墨西哥的一项自由贸易协议。

特朗普获胜对于奥巴马来说是一大挫败。奥巴马过去几周飞往美国各地呼吁民众不要投票给特朗普。奥巴马将在法定最长八年任期届满后搬出白宫，让位给特朗普。

特朗普承诺将推动国会废除奥巴马的医疗改革方案，并推翻他的清洁能源计划。特朗普计划依赖油气等化石燃料来创造就业。

**希拉里第二次逐鹿白宫失败**

特朗普的胜选意味着希拉里的总统梦终结。现年69岁的希拉里希望当选成为美国首位女总统的第二次尝试也以失败告终。

希拉里在推特上承认，在选举日之前她还在民调中领先，选情紧绷程度超乎预期。

“这个团队有很多值得骄傲的地方。无论发生什么，都感谢你们所做的每件事，”希拉里在推特(twitter)上写道。

作为前总统克林顿的夫人，前美国参议员，数个月来希拉里在许多民调里一直都是稳步领先。选民们感觉她是一个谨慎、精于算计的候选人，不善于与选民互动。

即便是联邦调查局决定不因邮件门事件对她提起刑事指控，这一事件还是招致了批评人士对她诚信的质疑。泄露的邮件还显示，在她领导下的美国国务院同克林顿基金会的捐款者过往甚密。

特朗普揪住邮件门事件，指责希拉里代表了华盛顿腐败的政治体系，需要加以清理。

特朗普的国家安全理念包括承诺壮大美国军事，同时避免外国军事纠葛。

他希望重写国际贸易协议以降低贸易逆差。他的立场增加了损坏与美国在欧洲、亚洲和中东最信赖盟友关系的可能性。

他曾承诺要加强与俄罗斯的关系。他在多次集会上称，“如果我们与俄罗斯相处融洽，岂不更好。”(完)