特朗普“美国优先”言论令美国盟国忧心忡忡

路透伦敦4月28日（记者 Peter Graff） - 美国共和党总统参选人特朗普的首个重要外交政策演讲令美国的盟国忧心忡忡，他们将特朗普的“美国优先”政策视为威胁放弃对世界的职责。

大多数国家政府采取谨慎做法，未对其言论发表公开置评。但德国外长施泰因迈尔却没这么做，而是对特朗普的言论表示担忧。

“我只能希望，美国的这场竞选不要缺乏对现实的认知。”施泰因迈尔说。

“世界安全架构已经发生改变，不再只基于两大支柱，也不能单方面实施。”他指的是冷战后的外交政策。“没有美国总统能避开国际安全架构的这种变化……‘美国优先’实际上不能解决该问题。”

瑞典前首相比尔特（Carl Bildt）称，他听了特朗普的演讲，认为这是“放弃民主盟友和民主价值观”。

“特朗普对俄罗斯侵犯乌克兰没说过一句反对的话，却有诸多反对美国以往支持埃及民主的言论。”比尔特在Twitter上说道。他指的是特朗普演讲中批评奥巴马政府在2011年期间放弃对埃及独裁者穆巴拉克支持的言论。（完）