特朗普称若当选可能倾向于换掉美联储主席叶伦

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿4月20日 - 美国共和党总统参选人特朗普接受《财富》杂志访问称，他若在11月的大选中当选总统，可能倾向于换掉美联储主席叶伦，不过他支持美联储的低利率政策。
在周二晚发布的访谈中，特朗普称他“绝对”支持削弱美联储权柄并允许国会对其进行审查的行动。访谈中，特朗普不再声称要在八年内还清美国逾19万美元的债务。
“我认为她（叶伦）的成绩还不错，”特朗普说道。“我不想就再次任命置评，但我可能更倾向于让其他人进来（担任此职）。”
未能立即联络到美联储官员进行置评。
经奥巴马提名，叶伦2014年2月就任美联储主席，任期四年。
不过特朗普支持美联储的低利率政策，称现在加息会打击美国经济。特朗普去年11月曾指责美联储保持低利率是为了帮助奥巴马，白宫对此予以断然否认。
“利率如此低对我们来说是最好的事情。”他对《财富》杂志表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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