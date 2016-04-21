特朗普称若当选可能倾向于换掉美联储主席叶伦

路透华盛顿4月20日 - 美国共和党总统参选人特朗普接受《财富》杂志访问称，他若在11月的大选中当选总统，可能倾向于换掉美联储主席叶伦，不过他支持美联储的低利率政策。

在周二晚发布的访谈中，特朗普称他“绝对”支持削弱美联储权柄并允许国会对其进行审查的行动。访谈中，特朗普不再声称要在八年内还清美国逾19万美元的债务。

“我认为她（叶伦）的成绩还不错，”特朗普说道。“我不想就再次任命置评，但我可能更倾向于让其他人进来（担任此职）。”

未能立即联络到美联储官员进行置评。

经奥巴马提名，叶伦2014年2月就任美联储主席，任期四年。

不过特朗普支持美联储的低利率政策，称现在加息会打击美国经济。特朗普去年11月曾指责美联储保持低利率是为了帮助奥巴马，白宫对此予以断然否认。

“利率如此低对我们来说是最好的事情。”他对《财富》杂志表示。（完）