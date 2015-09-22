美共和党参选人沃克宣布退出大选

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月21日 （记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国威斯康辛州州长、共和党总统参选人斯考特•沃克（Scott Walker）周一突然宣布退出大选角逐。沃克从一位有力竞争者迅速沦为一位难以筹资和提升形象的参选人之时，其失败的命运就已注定。

沃克在威斯康辛州首府麦迪逊宣读了退出声明，并在声明中炮轰共和党总统竞选活动的负面声调，矛头似乎直指亿万富豪特朗普。

沃克呼吁一些共和党总统参选人退出角逐，以使选民们有机会聚拢在一位有望最终入主白宫的领跑者身边。

沃克将美国前共和党总统里根作为共和党的模范，因为“他是乐观主义者。”

“可悲的是，共和党如今举行的参选人辩论并非聚焦在对美国的乐观看法。相反，辩论演变成了个人攻击，”他说道。

“最后，我相信选民想要赞成某些事情，而非反对某个人。我们想要听听他们如何能够为了每个人而把事情变得更好，而非谈论事情有多糟糕。我们需要回归到共和党的根基，”他说道。(完)