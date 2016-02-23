美共和党总统参选人卢比奥获得华尔街捐款最多

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约2月22日 （记者 Ginger Gibson/Grant Smith） - 据路透对披露的竞选财务情况的分析，美国共和党总统参选人卢比奥获得的华尔街捐款最多，这对卢比奥与民调支持率领先的特朗普争夺党内候选人构成支持。

据对总额超200美元的个人捐款的分析，自去年启动竞选以来，卢比奥从美国银行 、德意志银行 和高盛GS.N>等银行与投资公司的员工处获得了逾400万美元捐款。

据上述分析，周六宣布退选的杰布·布什获得了245万美元华尔街捐款，位居第二；民主党参选人希拉里获得723,361美元，排名第三。

这些捐款包括了对参选人超级政治行动委员会的捐款。超级政治行动委员会与参选人的竞选活动没有直接关联，但代表参选人进行支出。

随着共和党参选人阵容缩小，卢比奥可能获得更多捐款。譬如就在杰布·布什宣布退选后不久，他的一些捐款人就对路透表示准备为卢比奥提供财务支持。

但华尔街的捐款，对参选人可能是助力，亦可能是拖累，尤其考虑到有些选民将2008年金融危机以及接踵而至的大衰退归咎于银行家。

据上述分析，共和党参选人克鲁兹获得的华尔街捐款略少于8.5万美元。克鲁兹赢得了共和党在爱荷华州的党团会议初选，但在南卡罗来纳州初选中支持率略低于卢比奥。

民主党参选人桑德斯与共和党参选人特朗普获得的华尔街捐款居排行末端。(完)