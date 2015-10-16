竞选捐款显示杰布·布什与希拉里最受华尔街钟爱

路透纽约10月15日 （记者 Emily Flitter） - 杰布·布什最起码在一个方面是领先于其他美国总统参选人的：华尔街给予的竞选资金支持。

周四公布的竞选文档显示，在7月至9月底的这段期间，杰布·布什从华尔街大型银行的雇员获得的财政高居所有总统参选人之首。

美国银行(BAC.N)、花旗银行(C.N)、瑞信(MLPN.P)、高盛(GS.N)、汇丰银行、摩根大通JPN.N、摩根士丹利(MS.N)和瑞银的雇员们共向杰布·布什捐款合计10.7万美元。亿万富豪、对冲基金经理莱昂·库伯曼（Leon Cooperman）也向杰布·布什捐出了单个竞选活动的每人捐款最高限额2,700美元。

上述金额与杰布·布什在本季筹集的1,340万美元竞选经费相比不足为道。但这凸显了他在金融界的人气与他在各项全国民调中的排名对比十分强烈。

在每一项大型民调中，杰布·布什均落后于特朗普、本·卡森和卡莉·菲奥莉娜这三位从未担任过民选公职的共和党竞争对手。

以华尔街的青睐程度衡量，第二名是民主党总统参选人希拉里。她从上述各家银行的雇员获得了近8.4万美元捐款。

其他参选人在此项上均大幅落后于希拉里与杰布·布什。上述华尔街各大行雇员向佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥捐款逾2.5万美元，向德州参议员泰德·克鲁兹捐款1.7万美元。（完）