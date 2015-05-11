特写：美国办公室政治新气象 员工为老板的政治事业掏腰包

路透纽约5月11日 （记者 Michelle Conlin/Lucas Iberico Lozada） - 不久前，政治与宗教信仰或者性取向一样，在美国人的工作场合还是个禁忌话题。政治信条被视为私事--老板不得干涉。

但据路透对商业产业政治行动委员会（BIPAC）收集的美国联邦选举委员会（FEC）文档与数据进行的分析，如今雇主们却日渐以前所未有的方式促使员工参加筹资、游说和竞选活动。BIPAC是一家贸易团体，位于华盛顿，在白宫对面设有办公室，帮助沃尔玛、哈里伯顿(HAL.N)和洛克希德马丁(LMT.N)等公司动员员工参加对公司较为重要的政策事务。

过去在工作场所里，都是工会和行业协会才具备政治上的权势，运营着各种政治行动委员会（PAC），筹集数百万美元资金支持他们偏好的候选人。但据路透看到的BIPAC的内部研究，自2010年美国最高法院的一份裁决允许公司在政治支出方面可以不受限制后，参与这类活动--可能是让员工写信、捐款、参加竞选活动或者投票--的公司数量就增加了45%至7,317家。

这种方式被称为“E2E”，或者雇主-雇员外联。这些PAC向民主党或共和党捐款，取决于共和党与民主党哪一方支持对该公司有利的政策提议。

据提交给FEC的2015年4月季度筹款和支出文件显示，美国顶尖公司雇员对CEO和高级管理层控制的PAC的捐款额超过以往任何时候。

对122家美国顶尖公司的FEC文档进行的分析显示，员工在2015年第一季度的捐款相比四年前的同期平均增加了25%。该分析涵盖的PAC的平均捐款数额为130,842美元。

*停车位奖励*

一些公司还将津贴与捐款关联到一起，以鼓励员工捐款。

譬如英国石油公司（BP）称，向公司PAC捐款额最低达到自身薪水2.5%的员工可以获得公司停车场的优等停车位。

英国石油发言人称，联邦法律允许“表彰礼物”，譬如优等停车位。沃尔玛称，仅要求领薪雇员捐款，对小时工没有此要求，且员工可以自由决定捐款给民主党或者共和党候选人。

在高度依赖政府合同的公司里，捐款额尤其高。譬如说飞机电子设备制造商霍尼韦尔（Honeywell International）的员工在2015年第一季度的捐款额超过100万美元，同比2011年上升了52%。

霍尼韦尔、洛克希德马丁、英国石油和哈里伯顿均称，员工们的捐款是百分百自愿且合法的，公司未向员工施压要求他们在政治上更为积极。

*员工捐款额飙升*

在2016年11月的选举前，员工政治捐款急剧增长引发了一些政治献金观察机构的担忧，即员工可能会因压力而向他们并不支持的候选人进行捐款、或者为他们并不认可的议题进行游说。

“我担心的是这些工作环境中带有的内在胁迫性，”民主党人、FEC委员艾伦·温特劳布（Ellen Weintraub）说道。

温特劳布和同为民主党人的FEC主席安·拉威尔（Ann Ravel）称，他们不允许对该委员会面临的、任何可能与此事有关的案例置评。

E2E的支持者们称，对员工进行教育，并将他们变成积极的政治参与者是履行一项重要的民事职能。BIPAC称，其研究显示许多员工认为相比政党、工会或者媒体，他们的雇主是更可靠的政治信息来源。

“如果运用得当，这没有什么不合法的，”BIPAC主席格雷格·凯西（Greg Casey）说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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