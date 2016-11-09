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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 22:33 BJT

标题新闻：WTO总干事祝贺特朗普当选美国总统，称美在全球经济和多边贸易体系的领导地位至关重要

世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)

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