美国中期选举在即 拜登预测民主党可保住参议院控制权

路透华盛顿11月3日 - 美国副总统拜登预计，在周二中期选举中，民主党将保住参议院的控制权。但他同时表示，不论实际是什么样的情况，共和党都必须更努力地确保华府工作顺利推进。

拜登接受CNN采访时称，他不认同关于共和党将赢得参议院控制权的预测，认为民主党将继续控制参议院。

采访内容是周一播出的。

有说法称，若共和党全面控制国会，白宫将不得不改变工作方式，以适应新的情况。拜登对此不以为然。

他说：“我觉得，对我们而言，什么都不会改变。坦白地说，随着2016年临近，无论共和党是否控制（国会），他们都得作个决定。”

“他们是要开始让一切向前发展，还是继续当拦路石呢？我认为他们会选择让事情完成。”

他补充道：“根据民众传递的信息以及我在全国各地了解的情况，人们厌烦华盛顿什么都做不成。”

关于其是否有意竞选总统，拜登表示还未决定2016年是否参选。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。