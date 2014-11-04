美国中期选举在即 拜登预测民主党可保住参议院控制权

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿11月3日 - 美国副总统拜登预计，在周二中期选举中，民主党将保住参议院的控制权。但他同时表示，不论实际是什么样的情况，共和党都必须更努力地确保华府工作顺利推进。
拜登接受CNN采访时称，他不认同关于共和党将赢得参议院控制权的预测，认为民主党将继续控制参议院。
采访内容是周一播出的。
有说法称，若共和党全面控制国会，白宫将不得不改变工作方式，以适应新的情况。拜登对此不以为然。
他说：“我觉得，对我们而言，什么都不会改变。坦白地说，随着2016年临近，无论共和党是否控制（国会），他们都得作个决定。”
“他们是要开始让一切向前发展，还是继续当拦路石呢？我认为他们会选择让事情完成。”
他补充道：“根据民众传递的信息以及我在全国各地了解的情况，人们厌烦华盛顿什么都做不成。”
关于其是否有意竞选总统，拜登表示还未决定2016年是否参选。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。