美国共和党在中期选举中夺得参议院控制权

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月4日 - 美国共和党利用投票者的不满情绪，周二在中期选举中斩获颇丰，夺取参议院控制权。这对美国总统奥巴马是一大打击，因为这一结果料将影响他的政治影响力，并令他在任期最后两年推动立法议程的能力受限。

共和党人在民主党受青睐的州以及选战激烈的州均取得胜利，例如北卡罗来纳州和堪萨斯州；而在民主党人受青睐的多个州的州长选举中，共和党也取得重大胜利，例如奥巴马的老家伊利诺伊州。

同时，共和党还加强了对众议院的控制。美国新一届国会将于明年1月开始履职，届时众参两院将均由共和党人控制。这是2006年以来首次出现这一局面。

奥巴马在白宫关注选情，但选举结果难以令他情绪振奋。

美国肯塔基州共和党参议员Mitch McConnell在再次赢得选举后发表演讲称，“有些事情不会因为今夜而改变，我觉得总统明早醒来时对世界的看法并不会与他今天早上醒来时有所不同。他知道我的看法也不会发生变化。但是我们均有义务在我们能达成一致的议题上进行合作。”McConnell将接替民主党的Harry Reid担任参议院多数党领袖。

共和党在中期选举中取得重大胜利，这将迫使奥巴马不得不减少推动立法议程的努力，将精力局限于绕开国会、动用行政权力来推动相关举措或在能获得两党支持的议题上下功夫，例如贸易协议和税收改革等。