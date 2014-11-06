美国政经：奥巴马淡定面对民主党期中选举落败

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月5日 - 美国国会的共和党领袖如果想看到总统奥巴马在期中选举后垂头丧气的样子，那恐怕会失望了。

共和党赢得国会全面控制权后，奥巴马的表态总结起来就是：民主党在期中选举中惨败，他难辞其咎；他未来会考虑共和党的想法，但如果不符合他对优先事务的设想，那就不会轻易接受。

当初民主党在2010年期中选举中痛失众议院控制权后，奥巴马深刻反省。而在本周三期中选举后召开的新闻发布会上，奥巴马则表现出不屈服的姿态。

他说：“有时候就是这样，你身为政客，而你对选举结果感到失望。但可能我开始上了年纪了。我也不知道是怎么回事。我并未因此(选举结果)而闷闷不乐。这反而激励了我，因为这意味着民主体制在发挥作用。”

他表示：“毫无疑问，这对共和党是个美妙的夜晚。”

当被问及他现在是否觉得之前该跟国会共和党搞好关系时，能听到他叹了口气。

从奥巴马的角度看，他认为自己已经做过这样的努力了。他在2013年曾试图对国会共和党发动魅力攻势，但未能弥合两党在税收和支出等问题上的分歧。

奥巴马与众议院议长--共和党人博纳(John Boehner)是高尔夫球友，但他与即将成为参议院议长的麦康奈尔(Mitch McConnell)很难产生共鸣。

麦康奈尔在2010年激怒白宫，他当时说共和党“唯一首要”目标就是阻止奥巴马连任。在选举前，麦康奈尔试图把竞选活动变成对奥巴马执政表现的一场公投。

在民主党圈子内流传一句玩笑话：麦康奈尔和奥巴马实在是太不合拍，他们未来对话的时候，将需要交替翻译。

麦康奈尔是肯塔基州议员。那么肯塔基州的波旁威士忌是否有助于两人关系破冰呢？奥巴马的答案是肯定的。