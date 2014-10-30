社交媒体助力美国政客中期选举拉票

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alina Selyukh

路透华盛顿10月30日 - 11月4日的美国国会中期选举临近，候选人在社交媒体上掀起拉票热潮，从分享视频短片和自拍照，到撰写短文和上传老照片，可谓八仙过海各显神通。

在四年前的国会选举中，在Twitter上现身无疑是一种时尚前卫的表现，如今多管齐下的数字化策略已经是必须的了，即便几乎没有研究显示在线宣传最终稿能够带来多少选票。

几乎所有候选人都拥有Twitter和Facebook账户。一些人还注册使用照片分享应用Instagram。多数候选人通过电邮筹款，购买在线广告位。

网络已经成为热络的拉票场所，价格相比传统的直邮广告、手机和电视广告成本要小很多。

在2014年选举活动开始前，参议院少数党派领导人Mitch McConnell的支持者们拍摄了一段视频。在视频中，一名戴着McConnell面具的人独舞，突然间被穿着戏装的志愿者包围了，其中一些人装扮成林肯、铆钉工人萝丝以及象征共和党的大象。

力求保住席位的阿肯色州民主党参议员Mark Pryor与前总统克林顿照了一张自拍照。

马萨诸塞州州长候选人、共和党人士Charlie Baker发布了自己在1979年空中铁匠乐队（Aerosmith）演唱会上拍的一张老照片。

艾奥瓦州民主党众议员和参议员候选人Bruce Braley和科罗拉多州民主党参议员Mark Udall和其他议员一道，在Instagram上发布了自己的照片，对同性婚姻运动“NOH8”（没有恨）表示支持。

一项学术研究发现，2010年中期选举时，一项Facebook功能帮助增加了34万张选票。该功能提醒人们在选举日去投票，并向用户显示已经投出了选票的朋友们的照片。Facebook今年将再次推出支持超过10种语言的这一功能。

但是，政客们自己在社交媒体上的表演在选举日最终能够在多大程度上拉来选票还不得而知。（完）