希拉里竞选广告借用楼市崩盘言论打压特朗普

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月24日（记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里寻求打压共和党总统参选人特朗普在工人阶层选民中日益高涨的人气，她的竞选团队及支持者周二指责特朗普对2008年的美国楼市崩盘幸灾乐祸。
希拉里竞选团队发布一则广告，当中有一段特朗普在2006年为如今已不存在的“特朗普大学”录制的音频。特朗普当时发表关于“泡沫破裂”讲话时称：“我有点希望这种情况发生，因为那样的话，像我这样的人就会来买地产，就能大赚一笔。”
希拉里的竞选团队和她的支持者利用这段录音，表示希拉里才是能更好地管理美国经济的人。希拉里正在寻求打压特朗普在佛罗里达及俄亥俄等关键州选民中的人气。
特朗普周二下午发表声明进行辩护，称这些言论是头脑精明的标志，他会把此类精明的商业头脑带到白宫。
“坦白说，知道如何从非常糟糕和可悲的境况中得到好的结果，这正是我们国家所需要的思想。政客们对如何做到这一点一无所知，他们没有线索。”特朗普称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。