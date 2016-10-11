特朗普侮辱妇女录音曝光后 美国众议院议长与其撇清关系

路透华盛顿10月10日 - 美国国会职位最高的共和党人--众议院议长莱恩(Paul Ryan)周一罕见地与共和党总统候选人特朗普撇清关系，引发部分议员的强烈反应，并进一步加剧特朗普面临的危机。

在与参议院共和党人的电话会议上，莱恩几乎承认民主党候选人希拉里可能在11月8日的大选中获胜，他表示将把全部精力投入到保住共和党在国会的多数席位上，这样不至于给希拉里一张“空白支票”。

在上周五曝出特朗普侮辱妇女的录音之后，莱恩表示他不会维护特朗普或为他助选。

莱恩的声明进一步加剧了该党几十年来最严重的混乱局面，加深了特朗普的孤立感。特朗普此前从未竞选过任何公职。

数月来希拉里在多数全国性民调中均领先特朗普，在上周五曝出特朗普用低俗语言侮辱妇女的录音之后，他的支持率进一步下滑。(完)