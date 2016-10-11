特朗普侮辱妇女录音曝光后 美国众议院议长与其撇清关系

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿10月10日 - 美国国会职位最高的共和党人--众议院议长莱恩(Paul Ryan)周一罕见地与共和党总统候选人特朗普撇清关系，引发部分议员的强烈反应，并进一步加剧特朗普面临的危机。
在与参议院共和党人的电话会议上，莱恩几乎承认民主党候选人希拉里可能在11月8日的大选中获胜，他表示将把全部精力投入到保住共和党在国会的多数席位上，这样不至于给希拉里一张“空白支票”。
在上周五曝出特朗普侮辱妇女的录音之后，莱恩表示他不会维护特朗普或为他助选。
莱恩的声明进一步加剧了该党几十年来最严重的混乱局面，加深了特朗普的孤立感。特朗普此前从未竞选过任何公职。
数月来希拉里在多数全国性民调中均领先特朗普，在上周五曝出特朗普用低俗语言侮辱妇女的录音之后，他的支持率进一步下滑。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。