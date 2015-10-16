希拉里获美国政坛后起之秀支持，或选其做竞选搭档

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月15日 - 美国民主党总统参选人希拉里周四赢得了住房与城市发展部部长朱利安·卡斯特罗（Julian Castro）的支持。希拉里表示，如果她在民主党总统提名角逐中获胜，则会认真考虑让拉丁裔的政坛后起之秀朱利安·卡斯特罗成为其竞选搭档。

希拉里及其他民主党总统参选人都在努力争取拉丁裔的支持。拉丁裔在美国快速壮大，是关键的投票群体，在近期的选举中多支持民主党人。

“我会在任何事情上都真正地看重他，因为他很优秀，”希拉里在德克萨斯州圣安东尼奥的美国西语裔商会（U.S. Hispanic Chamber of Commerce）被问及是否会将朱利安·卡斯特罗作为她的副总统人选时说道。

朱利安·卡斯特罗与希拉里随后一同出席“拉美人支持希拉里”的集会活动，他表示，长期以来一直对希拉里吸引不同背景人群的能力钦佩不已。

“她这么多年来一直支持我们，如今我们支持她。”朱利安·卡斯特罗说。朱利安·卡斯特罗是奥巴马政府中继农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）后，第二位表态支持希拉里的内阁成员。

希拉里称，她对赢得卡斯特罗的支持感到“激动”。卡斯特罗的孪生兄弟、国会议员Joaquin Castro已经选择支持希拉里。（完）