美共和党金主科赫称希拉里可能会是更好的总统

标题新闻：英国最高法院称下周二将对首相特雷莎梅是否需要议会批准才能启动退欧程序作出裁决
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月23日 - 美国亿万富豪查尔斯·科赫（Charles Koch）称，与目前的共和党总统参选人相比，民主党总统参选人希拉里或许会是一位更好的总统。查尔斯·科赫和其兄弟大卫·科赫（David Koch）是共和党大金主。
查尔斯·科赫接受ABC《This Week》节目采访时表示，与小布什相比，克林顿在某些方面而言是一位更好的总统。
随后被问及与当前的共和党总统参选人相比，希拉里会不会是一位更好的总统时，科赫说：“可能是这样。”
科赫兄弟领导着一个颇具影响力的政治团体，名为“自由伙伴”（Freedom Partners）。ABC称，查尔斯·科赫对迄今共和党总统选战的基调感到不满。共和党初选中，特朗普领先于克鲁兹及卡西奇。
当被问及他是否会支持希拉里更甚于共和党参选人时，查尔斯·科赫称：“我们将不得不相信，她的行为将与她的言论大相径庭。我不妨这么说吧。”
许多保守派人士对特朗普提出质疑，但科赫兄弟的发言人上月表示，科赫兄弟不会动用资金阻止特朗普赢得共和党初选。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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