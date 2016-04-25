美共和党金主科赫称希拉里可能会是更好的总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月23日 - 美国亿万富豪查尔斯·科赫（Charles Koch）称，与目前的共和党总统参选人相比，民主党总统参选人希拉里或许会是一位更好的总统。查尔斯·科赫和其兄弟大卫·科赫（David Koch）是共和党大金主。

查尔斯·科赫接受ABC《This Week》节目采访时表示，与小布什相比，克林顿在某些方面而言是一位更好的总统。

随后被问及与当前的共和党总统参选人相比，希拉里会不会是一位更好的总统时，科赫说：“可能是这样。”

科赫兄弟领导着一个颇具影响力的政治团体，名为“自由伙伴”（Freedom Partners）。ABC称，查尔斯·科赫对迄今共和党总统选战的基调感到不满。共和党初选中，特朗普领先于克鲁兹及卡西奇。

当被问及他是否会支持希拉里更甚于共和党参选人时，查尔斯·科赫称：“我们将不得不相信，她的行为将与她的言论大相径庭。我不妨这么说吧。”

许多保守派人士对特朗普提出质疑，但科赫兄弟的发言人上月表示，科赫兄弟不会动用资金阻止特朗普赢得共和党初选。(完)