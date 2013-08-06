截获的基地组织领导人对话导致美国关闭使领馆--报道

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿8月5日 - 《纽约时报》周一报道称，被美国截获的情报显示，基地组织领导人扎瓦希里命令也门基地分支首领乌哈希（Nasser al-Wuhayshi）最早在上周日发起袭击。这促使美国关闭了在中东和非洲的使领馆。
《纽约时报》称，应美国情报高官的要求，报道最初没有透露基地组织领导人的身份，但在美国《麦克拉奇报》（McClatchy Newspapers）周日披露了名字后，《纽约时报》也公开了名字。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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