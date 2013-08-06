截获的基地组织领导人对话导致美国关闭使领馆--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月5日 - 《纽约时报》周一报导称，被美国截获的情报显示，基地组织领导人扎瓦希里命令也门基地分支首领乌哈希（Nasser al-Wuhayshi）最早在上周日发起袭击。这促使美国关闭了在中东和非洲的使领馆。
《纽约时报》称，应美国情报高官的要求，报导最初没有透露基地组织领导人的身份，但在美国《麦克拉奇报》（McClatchy Newspapers）周日披露了名字后，《纽约时报》也公开了名字。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。