美国延长中东及非洲使领馆关闭日期

路透华盛顿8月4日(记者 Tabassum Zakaria) - 美国周日宣布，出于谨慎考虑，将把位于中东和非洲的部分使馆关闭日期延长一周。美国议员表示，基地组织此前发出的恐怖袭击威胁是多年来最严重的一次。

美国国务院表示，出于谨慎考虑，19家使领馆的关闭日期将持续至周六，且由于穆斯林开斋节将至，其中很多使领馆本来也需要闭馆。

美国此前宣布8月4日关闭21家美国驻外外交机构。其中有部分使领馆将在周一重新开放，包括驻喀布尔、巴格达和阿尔及尔的使馆。

美国驻马达加斯加、布隆迪、卢旺达和毛里求斯的外交机构被加入了延长关闭的使领馆名单。

美国国务院上周发布全球旅行警告，提醒美国人基地组织可能计划在8月份发起袭击，特别是在中东和北非地区。

美国参议员、参议院情报委员会副主席夏布里斯(Saxby Chambliss)在NBC《与媒体见面》(Meet the Press)节目中表示，恐怖主义分子就可能发动袭击进行了很多沟通，这让人想起了911事件发生前的情况。

夏布里斯表示，美国国家安全局的一项电子监控计划帮助收集到了关于此次威胁的情报。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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