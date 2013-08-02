美国宣布8月4日关闭部分驻外使领馆

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透华盛顿8月1日 - 美国国务院周四称，通常在周日开放的部分美国驻外使领馆由于安全原因将在本周日关闭。
美国国务院发言人哈尔夫（Marie Harf）在例行记者会上称：“国务院已经要求部分美国驻外使领馆在周日（8月4日）关闭或暂停业务，这是我们出于安全考虑采取的预防措施。”
哈尔夫拒绝透露“安全考虑”的细节，并拒绝透露哪些使领馆将关闭。美国国务院一位高官稍后对记者称，涉及的是那些通常在周日开放的使领馆。
搜索美国国务院网站可以查到，通常周日开放的使领馆包括一些驻穆斯林国家的使领馆，其中有美国驻阿布扎比、巴格达和开罗的大使馆。
哈尔夫称，国务院获得的信息表明，出于高度谨慎和对我们工作人员和其他可能来访人员的保护，我们应该采取这些预防措施。国务院在条件允许的情况下采取此类措施，以便在继续业务和安全之间做出平衡安排。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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