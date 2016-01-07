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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 09:17 BJT

美国经济：就业市场好转提振薪资增长--穆迪首席经济学家赞迪

路透纽约1月6日 - Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)周三称，迹象显示美国就业市场趋紧提振薪资增长。薪资增长此前一直处在历史低位，分析师认为这抑制了消费者支出。

“我们看到人们跳槽后工资上涨。留在自己工作岗位的人们薪水也上升，”赞迪在12月ADP全国就业报告公布后的记者会上称。

12月ADP报告显示美国企业上月增加了25.7万个岗位，为一年来最高，超过路透调查分析师预测的增加19.2万个。该报告由穆迪与ADP联合编撰。

美国政府周五将发布非农就业报告。

路透访问的分析师预计，美国雇主12月可能增聘20万人，低于11月的21.1万人。他们预计12月平均时薪增长0.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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