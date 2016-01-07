美国经济：就业市场好转提振薪资增长--穆迪首席经济学家赞迪

路透纽约1月6日 - Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)周三称，迹象显示美国就业市场趋紧提振薪资增长。薪资增长此前一直处在历史低位，分析师认为这抑制了消费者支出。

“我们看到人们跳槽后工资上涨。留在自己工作岗位的人们薪水也上升，”赞迪在12月ADP全国就业报告公布后的记者会上称。

12月ADP报告显示美国企业上月增加了25.7万个岗位，为一年来最高，超过路透调查分析师预测的增加19.2万个。该报告由穆迪与ADP联合编撰。

美国政府周五将发布非农就业报告。