美国经济：就业市场好转提振薪资增长--穆迪首席经济学家赞迪

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透纽约1月6日 - Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)周三称，迹象显示美国就业市场趋紧提振薪资增长。薪资增长此前一直处在历史低位，分析师认为这抑制了消费者支出。
“我们看到人们跳槽后工资上涨。留在自己工作岗位的人们薪水也上升，”赞迪在12月ADP全国就业报告公布后的记者会上称。
12月ADP报告显示美国企业上月增加了25.7万个岗位，为一年来最高，超过路透调查分析师预测的增加19.2万个。该报告由穆迪与ADP联合编撰。
美国政府周五将发布非农就业报告。
路透访问的分析师预计，美国雇主12月可能增聘20万人，低于11月的21.1万人。他们预计12月平均时薪增长0.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。