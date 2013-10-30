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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 21:22 BJT

美国经济：10月非农就业岗位或增加10万个--Moody's Analytics分析师

路透纽约10月30日 - Moody's Analytics首席经济分析师Mark Zandi周三表示，美国10月非农就业岗位可能增加10万个左右。

他还称10月失业率可能上升，可能从当前的7.2%升至约7.4%。

美国劳工部将于11月8日公布10月非农就业报告。路透调查的分析师预估10月非农就业岗位增加13万个，失业率为7.3%。

民间就业服务机构ADP Employer Services以及 Moody's Analytics周三发布的报告显示，美国10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低。路透访查的分析师预估为增加15.0万人。 (完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)

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