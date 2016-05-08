分析：美国就业市场减速 惟薪资增长或与美联储预期相吻合

路透华盛顿5月6日 - 上个月美国聘雇速度放缓，薪资则跳涨，这与美国联邦储备委员会(美联储/FED)所预期的相吻合，随着经济接近充分就业，美联储的升息轨道不太可能有所改变。

劳工部周五称，4月非农就业岗位增加16万个，不及分析师预估的21.5万个，且低于最近的月均值20万个，造成第二季经济强劲反弹的希望降温。

尽管一些投资人把这份报告看成是对美联储提出警讯，但美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他对这份报告并不太担心，今年升息两次仍是“合理的预期”。

“或许这比大家预期的有些疲弱，但从对我的经济展望的影响来看，没有占太大的份量，”杜德利对纽约时报表示。

美联储在3月时暗示，今年料将升息两次，然联邦基金利率期货市场的价格表明投资者认为今年将只会升息一次。

一些分析师表示，该数据，尤其是如果薪资上扬推升通胀，那么就可能推动美联储更接近升息，最快或许会在6月。

“就业从未一直以每月高于20万人的速度持续增长。那样的月度增幅完全是不可持续的，”咨询公司凯投宏观(Capital Economics)的首席美国经济学家Paul Ashworth表示。

实际上，美联储官员去年末以来就警告雇聘活动将会放缓，指出每月就业增长10万个就足以使经济成长速度符合人口增长。美联储主席叶伦曾于去年12月提到这点。

高于10万的就业增长，就意味着就业市场仍在消化“过剩劳动力”。但4月就业报告显示，过剩的劳动力可能快消失了。

劳动参与率微降，符合美联储决策者的预想。他们觉得，考虑到美国人口的老龄化，这将是较长期趋势。最近劳动参与率上升，曾支持叶伦的论据，即利率应该保持在低位，给予以前退出劳动力队伍的人更多时间使之重返就业，但也被认为到一定时间这种上升就可能停滞或逆转。

**关注通胀**

因经济原因而兼职的人数略高于600万，仍然比2007-2009年金融危机与经济衰退前的水平高出50%。但数字稳定在那个水平上已超过半年时间，意味着变化过程可能已经停止，或者雇主已经把一些岗位永久地从全职变成了兼职。

美国的经济政策研究所(Economic Policy Institute)分析师Elise Gould相信，周五的就业报告应该促使美联储按兵不动，直到确信就业市场复苏已经完成。

美联储在去年12月实施近10年来的首次升息。

“短期内不存在升息的动机，”Gould写道。

目前关注焦点转向美国定于本月底公布的通胀数据。

叶伦已表示，她还不能确定最近的物价上升迹象是一种可持续的趋势。

但抑制通胀上升的一些主要“阻力”似乎开始消除：油价回升至每桶40美元以上，美元指数走软，而且出现薪资增长的迹象。

劳工部数据显示，4月平均时薪上升0.08美元或0.3%。

“0.3%的薪资增幅确实说明，就业增长带来的压力正在薪资中开始显现，并且会越来越明显，”Edward Jones投资策略师Kate Warne指出。

“如果要寻找美联储仍可能在6月升息的理由，那就是薪资的确开始加速增长。”

美国就业市场互动图表：here

(完)