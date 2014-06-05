美国初请失业金人数上周虽增加 但仍指向劳动市场表现强劲

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿6月5日 - 美国上周初请失业金人数增加，但基本趋势仍指向劳动市场表现坚挺。
劳工部周四发布，美国5月31日止当周经季节调整后初请失业金人数增加8,000人，为31.2万人。
接受路透调查的分析师预估，上周初请失业金人数增至31.0万人。
由于存在复活节及逾越节假期等季节调整因素，导致近周来初请失业金人数大幅波动，然而数据仍显示就业市场正在走强。
劳工部一名分析师表示，并无特殊因素影响这份数据。
初请失业金人数四周均值减少2,250人，至310,250人，为2007年6月以来最低水准。
参阅初请失业金人数图表，请点选：link.reuters.com/xew34t
上周的数据对政府周五将公布的5月就业报告未造成影响，因其落在调查时期区间之外。
根据路透调查，美国5月非农就业岗位或增加21.8万个。虽然这低于4月28.8万个的强劲增幅，但仍超过之前六个月的平均水准。
失业率料从4月所及五年半低位上升0.1个百分点至6.4%，但可能是受求职者增加推动。劳动力人口增加表明其对就业市场抱有信心。
4月增幅之所以强劲，系因严冬期间聘雇活动迟滞后的反弹所推动。
分析师表示，即使5月就业增长一如预期地放缓，也不应该视之为劳动市场和经济动能减弱，因为就业岗位增幅仍将高于之前六个月的平均值。
从制造业到汽车销售等数据暗示，经济活动在第一季下滑后呈现反弹。第一季经济受异常寒冷的冬季和库存累积速度较慢所拖累。
请领失业金人数报告并显示，5月24日当周续请失业金人数减少2万人至260万人，为2007年10月以来最低。
续请失业金人数已连续五周下滑，暗示一些长期失业者正在找工作。请领失业救济金者的失业率自4月以来维持在2.0%。(完)
(编译 龚芳/戴素萍 审校 徐文焰/王兴亚)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。