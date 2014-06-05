美国初请失业金人数上周虽增加 但仍指向劳动市场表现强劲

路透华盛顿6月5日 - 美国上周初请失业金人数增加，但基本趋势仍指向劳动市场表现坚挺。

劳工部周四发布，美国5月31日止当周经季节调整后初请失业金人数增加8,000人，为31.2万人。

接受路透调查的分析师预估，上周初请失业金人数增至31.0万人。

由于存在复活节及逾越节假期等季节调整因素，导致近周来初请失业金人数大幅波动，然而数据仍显示就业市场正在走强。

劳工部一名分析师表示，并无特殊因素影响这份数据。

初请失业金人数四周均值减少2,250人，至310,250人，为2007年6月以来最低水准。

参阅初请失业金人数图表，请点选：link.reuters.com/xew34t

上周的数据对政府周五将公布的5月就业报告未造成影响，因其落在调查时期区间之外。

根据路透调查，美国5月非农就业岗位或增加21.8万个。虽然这低于4月28.8万个的强劲增幅，但仍超过之前六个月的平均水准。

失业率料从4月所及五年半低位上升0.1个百分点至6.4%，但可能是受求职者增加推动。劳动力人口增加表明其对就业市场抱有信心。

4月增幅之所以强劲，系因严冬期间聘雇活动迟滞后的反弹所推动。

分析师表示，即使5月就业增长一如预期地放缓，也不应该视之为劳动市场和经济动能减弱，因为就业岗位增幅仍将高于之前六个月的平均值。

从制造业到汽车销售等数据暗示，经济活动在第一季下滑后呈现反弹。第一季经济受异常寒冷的冬季和库存累积速度较慢所拖累。

请领失业金人数报告并显示，5月24日当周续请失业金人数减少2万人至260万人，为2007年10月以来最低。

续请失业金人数已连续五周下滑，暗示一些长期失业者正在找工作。请领失业救济金者的失业率自4月以来维持在2.0%。(完)

(编译 龚芳/戴素萍 审校 徐文焰/王兴亚)

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